31-årig læge skal to år i fængsel for overgreb på patienter

En 31-årig læge er torsdag blevet kendt skyldig i at have krænket fire kvindelige patienter og idømt to års fængsel.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad, som er til stede ved ankesagen i Vestre Landsret.

Lægen havde anket sagen til landsretten. Men ved dommen stod det klart, at landsretten er enig med byretten om fængselsstraffen.