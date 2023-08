Den lune millionærvært jagter lykken

Det var også i disse år, at han forfattede en selvbiografi. Den fik navnet ”Støj og fortielser”, udkom i 2016, og heri afslører Hans Pilgaard blandt andet, at han er adopteret.

Noget, som han i lang tid holdt hemmeligt for offentligheden og andre mennesker i det hele taget.

Kæmper for håbet

Hans Pilgaard er også vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse. En post, han blev genvalgt til i maj.

»Jeg vil gerne slå et slag for håb. Jeg vil gerne slå et slag for de pårørende, for det er et enormt hårdt job. Og jeg vil slå et slag for, at vi skal turde tale om kræft. Det bliver ikke værre af, at du siger højt, at du har kræft. Det kan kun risikere at blive bedre af det,« sagde han ved genudnævnelsen.