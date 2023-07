Svindlere går målrettet efter foreninger

Kresten Munksgaard, der er sektionsleder i Nationalt Center for IT-kriminalitet, siger i pressemeddelelsen, at det er vigtigt, at man som forening er opmærksom.

- Uanset om der er tale om den lokale skakklub eller den landsdækkende gymnastikforening, kan det have alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen, hvis den udsættes for CEO-fraud.

- Derfor opfordrer vi til, at man er ekstra opmærksom, ikke mindst her i sommerperioden, hvor mange måske ellers ville afholde sig fra at kontakte foreningens rigtige formand på grund af ferie, siger han.

Det kan være svært for medlemmerne af en forening at gennemskue svindlernes metoder, særligt fordi mange foreninger drives af frivillige.