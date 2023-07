EU-lande lukker svingdøren for ministre - i Danmark er den vidt åben

Firmaet havde forudgående haft en del opgaver for Finansministeriet.

Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, ser ingen grund til indføre regler på området.

- Det er vigtigt, at man også som toppolitiker kan gå hen og lave nogle andre ting med den viden og de kvaliteter, men har fået i sin tid på Christiansborg og som minister.

- Selv om man er tidligere minister, betyder det ikke, at man slipper for at fremføre argumenter og arbejde for sager på samme måde som alle andre, der gerne vil påvirke vores politiske beslutninger. Så jeg ser ingen grund til, at vi i Danmark bør lave om på politikeres muligheder for at få job, efter de forlader politiske topposter, siger den tidligere erhvervsminister.

Foruden lobbyisme ser den nye EU-rapport også på mediefrihed og landenes retsvæsen.

Endnu en gang skiller lande som Polen og Ungarn sig negativt ud.

De to lande har i flere år været i konflikt med EU for at bryde med retsstatsprincipperne.

EU-Kommissionen noterer sig dog, at der på flere områder sker fremskridt.

Det gælder faktisk i hele EU, siger EU-kommissær for værdier og gennemsigtighed Vera Jourova på et pressemøde mandag.

- Dette års gode nyhed er, at der sker fremskridt på to tredjedele af anbefalingerne fra sidste år. Det sker selvfølgelig i forskellige hastigheder. Men i et vist omfang er udfordringerne blevet adresseret i alle lande.

Kommissæren siger, at hun ikke ønsker at fremhæve specifikke eksempler på reformer i landene.

- Jeg vil ikke give indtryk af, at jeg udskammer eller roser nogen her. Overordnet ser vi en stabilisering af situationen med retsstatsprincipper på tværs af hele EU, siger Vera Jourova.

Hun understreger dog, at der fortsat er behov for mere handling.