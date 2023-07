Træningsfly fra Forsvaret må igen flyve efter ulykke

Forsvarets T-17-fly må igen flyve efter et forbud, der blev indført som følge af en ulykke 29. juni. Her havarerede et træningsfly af den type i øst for Vinderup ved Holstebro.

En instruktør og flyveelev kom til skade i havariet. De to er fortsat indlagt og i behandling.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.