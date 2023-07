Voldtog kvinder under flugt: 33-årigs forvaringsdom stadfæstet

Samme nat løb han mod to 21-årige kvinder, der stod ved indgangen til et boligbyggeri til studerende på Amager.

Her truede han ved indgangen til bygningen to kvinder med kniv og tvang dem ind i en elevator. I den tvang han dem til at udføre oralsex på ham.

Efterfølgende tvang han dem ifølge anklageskriftet ind i en studielejlighed, hvor han med kniven skar i den enes tøj og tvang dem begge til at afklæde sig.

Med dødstrusler, slag mod begges hoveder og kniven rettet mod deres hals, tiltvang han sig i lejligheden flere samlejer med begge kvinder.