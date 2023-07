84.073 har søgt videregående uddannelse - fem procent flere end 2022

I alt 84.073 har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er offentliggjort, umiddelbart efter at fristen for at søge via kvote 1 udløb klokken 12.00 onsdag.

Fristen for at søge via kvote 2 var 15. marts.

De 84.073 ansøgere fordeler sig på både kvote 1 og 2.