- Men nu har vi både risiko for skybrud og blæsevejr samtidig, det er usædvanligt, siger Jesper Eriksen.

Lavtrykket, der af tyske meteorologer er blevet døbt ”Poly”, rammer en større del af Nordeuropa.

I Tyskland er forventningen, at det en overgang kan give vindstød af orkanstyrke.

- Vores vurdering er dog, at det taber noget af energien på vejen op gennem Danmark. Derfor har vi i gåseøjne kun varslet risiko for vindstød af stormstyrke, siger Jesper Eriksen.

Det er ifølge meteorologen en god idé at holde øje med vejrudsigten, da det ikke kan udelukkes, at der kan komme restriktioner for kørsel på broerne i løbet af eftermiddagen.

Udsigten til blæsevejret har fået Ærøfærgerne til at aflyse flere afgange onsdag eftermiddag.