Alle indlæggelser på Sikringen sker på baggrund af en dom eller en administrativ afsigelse af et såkaldt farlighedsdekret fra Justitsministeriet. Det gør sig ifølge Region Sjælland gældende for tre ud af fire patienter på Sikringen.

Betingelsen for afsigelse af et farlighedsdekret er, at patienten er sindssyg og vedvarende udsætter andres liv for fare.

Sikringen har under forskellige adresser eksisteret siden 1918, og flyttede i november 2015 til en nybygget afdeling i Slagelse. Ifølge Region Sjælland er patienterne i gennemsnit indlagt i otte år. I 2018 havde i alt tre patienter været indlagt i mere end 30 år.

Under indlæggelsen på Sikringen udarbejder så behandlingsplaner og patientplaner, og der skabes en daglig struktur, som patienten inddrages i i det omfang, det er muligt.

Vurderes det, at en patient kan udskrives fra Sikringen, skal vedkommende gennem et såkaldt udgangsforløb, før man kan blive udskrevet fra Sikringsafdelingen.

Hvad udfaldet bliver, afgøres ved Københavns Byret kl. 15, hvor der afsiges dom i sagen, som er løbet over i alt seks retsdage.

På sidste retsdag tog den 23-årige mand ordet:

»Undskyld til de pårørende. Undskyld til dem, der overlevede. Undskyld til dem, der ikke overlevede. Undskyld til dem, der er traumatiserede. Undskyld.«