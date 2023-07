07/07/2023 KL. 11:55

For abonnenter

Nicoline Rosenmark blev syg før to skriftlige eksamener. Nu bliver hun tvunget til at tage et sabbatår

Den 15. august er sidste frist for at uploade sit eksamensbevis, hvis man vil ind på Københavns Universitet. Men sygeeksamenerne er placeret så sent, at de kolliderer med datoen. Det er ekstremt uheldigt, lyder det.