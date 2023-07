Der var natklubben, som reklamerede med, at du kunne blive æret ved at få dit navn indgraveret på en lille guldplade på væggen. På en anden natklub kunne du få et billede af dig selv op at hænge. Begge steder var gestussen en præmie, hvis du som gæst formåede at drikke ni eller ti fadøl i et træk.

Dermed har natklubberne handlet stik imod reglerne ved at »opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug«, og derfor har de modtaget kritik fra Alkoholreklamenævnet. I nævnets nye årsberetning med klagesager, går specielt et kritikpunkt igen.