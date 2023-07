Næsten alle de tilfælde, hvor livredderne har måttet i aktion i de farlige situationer, skyldtes fralandsvind.

Anders Myrhøj håber, at nybegyndere vil tage et kursus, før de begiver sig ud på vandet.

»Jeg kan godt forstå, at man gerne vil ud og opleve det lækre vejr, og man kan jo komme helt tæt på naturen på sådan et board. Men det kræver, at man ved lidt om vind og vejr, og hvordan man skal reagere, hvis man driver langt væk fra land, så man ikke går i panik på det åbne hav,« siger Anders Myrhøj.

Da paddleboardtendensen stadig er forholdsvis ny, har TrygFonden Kystlivredning endnu ikke et overblik over, om der er nogle grupper, der er overrepræsenterede i statistikken over, hvem der må reddes i land.

»Men mit indtryk er, at det er hr. og fru Danmark. Det er både ældre pensionister, børn og unge og midaldrende mænd, der tror, de er surfere, som vi redder op ad vandet, efter at de har været ud en tur på deres paddleboards,« siger Anders Myrhøj.

Han opfordrer til, at man tager alle sine forholdsregler. Bærer redningsvest, husker at spænde en sikkerhedsline til boardet, så det ikke flyder væk fra en. Det kan også være en god idé at tage en mobiltelefon med, som man har sikret mod vand.

»Og så anbefaler vi, at man padler relativt kystnært og langs stranden, så man ikke kommer i problemer,« understreger Anders Myrhøj.