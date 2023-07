Hver tredje skoleelev oplever bekymringer om klimakrisen i hverdagen

Resultatet af undersøgelsen overrasker Cecilia Decara, der er national chef i Unicef Danmark.

- Den her undersøgelse viser, at børn og unge i Danmark har klimabekymringer i et langt større omfang, end vi havde troet. Jeg synes, at det er tankevækkende, siger hun til Politiken.

Konkret svarer 37 procent af eleverne ja til, at de har tanker og bekymringer om klima og klimaforandringer, der gå ud over deres hverdag.

46 procent af eleverne svarer nej, mens 17 procent svarer, at de ikke ved det.