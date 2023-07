47-årig mand frifundet for overgreb under massage

Kvinden skal ifølge anklageren have forklaret, at hun har læst dele af artiklen, og at hun inden behandlingen var blevet gjort opmærksom på, hvad den indebar.

Hun mener dog, at behandlingen tog en drejning, hvor mandens hensigt blev at ”onanere hende”.

- I en sag som den her, hvor der er givet samtykke til en del, skal man finde det bevist, at det er gået ud over samtykket. At det har taget en anden form, end det, der var samtykke til, lød det fra anklageren.

Men retten fandt det altså ikke bevist, at den gik ud over samtykket. Her blev der lagt vægt på, at behandlingen lå inden for det, der var beskrevet i artiklen.

Retten slog desuden fast, at der er ikke er nogen tvivl om, at kvinden har haft en ”meget, meget ubehagelig oplevelse, som hun har oplevet som krænkende”, men at manden ikke har haft forsæt til at begå seksuelt overgreb.