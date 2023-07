Køb af ti pistoler på Balkan indgår i stor jysk våbensag

I en stor sag om ulovlige våben er en mand fra Struer Kommune blandt andet blevet tiltalt for at indføre mindst ti pistoler fra et land i Balkan.

Desuden er han tiltalt for i 14 tilfælde at sælge pistoler videre til andre. Også forsøg på køb af 11 fuldautomatiske AK 47-rifler og håndgranater indgår i anklageskriftet.