03/07/2023 KL. 13:00

Flere kommuner oplever venteliste til sommerjobs i hjemmeplejen

Efter flere år med mangel på vikarer og sommerafløsere på landets plejecentre og i hjemmeplejen oplever flere kommuner nu, at der er rift om vikartjanserne blandt unge. Skive Kommune har i år tænkt nyt for at tiltrække arbejdskraft.