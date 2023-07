Unge har typisk længere til erhvervsskoler med offentlig transport

- Vi skal først og fremmest have, at Folketinget og regeringen stiller nogle flere ressourcer til rådighed for den kollektive trafik, hvis man mener, at man skal kunne bo, hvor der er længere mellem husene og også tage en uddannelse, siger han.

Derudover mener Danske Regioner også, at noget af løsningen kan ligge i, at flere uddannelser rykker sammen på et sted, eller at man opretter flere skolehjem.