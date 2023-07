Fiskekutter har fanget syv meter lang torpedo

Til TV 2 siger René Kloster, at det er tredje gang, at han oplever at have fisket krigslevn op af vandet.

Særligt ved vestkysten dukker der til tider rester fra Anden Verdenskrig op.

Søndag i sidste uge måtte Forsvarets ammunitionsryddere (EOD) bortsprænge en mortergranat, som blev fundet på en strand i Søndervig, der ligesom Thyborøn ligger på den jyske vestkyst.