Tre danske mænd tiltalt for sæljagt ved svensk naturreservat

Offentligheden må kun besøge området mellem november og januar, og desuden er der jagtforbud i området. Området har været fredet siden 1902.

De tre danske mænd er i alderen 40-50 år.

Ifølge en af de tre mænd, vidste de ikke, at der er jagtforbud i området, og at de egentlig mere var på udflugt, end de var på jagt.

- Vi spiste også frokost, men jagede også. De to andre er ikke jægere, det handler mere om at komme ud, skulle han ifølge TV4 have sagt under en afhøring.

Han har indrømmet hændelsesforløbet og siger, at det var ham, der skød.