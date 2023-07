Politiet kalder groft røveri kalkuleret og håber på vidner

- Det er meget voldsomt, det der er foregået, siger den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Jesper Schroll.

Fredag udsendte politiet en pressemeddelelse om sagen, og den har medført enkelte henvendelser, men politiet håber på flere.

- Hvis der er vidner, der mener at have set noget af interesse for sagen, hører vi meget gerne om det, siger Jesper Schroll.

Røverne forlod juvelerforretningen Kære Ven på Store Kongensgade torsdag cirka klokken 12.30.

De gik i retning mod Marmorkirken, hvor de tog metroen til Enghave Plads, hvor de stod af.