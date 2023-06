Svensk politi har gennemført terror-razzia for PET i Malmø

Byretten i Malmø har besluttet, at genstandene skal udleveres til Danmark.

En person skulle desuden være sat i forbindelse med razziaen, men vedkommende er ifølge anklageren ikke mistænkt for en forbrydelse.

I dokumenter tilknyttet til operationen fremgår det, at myndighederne har forsøgt at få fat i personen, men ifølge anklageren er det sandsynligt, at personen ”har holdt sig væk”.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få be- eller afkræftet razziaen af PET. Her lyder svaret, at man aldrig kommenterer på operationelle forhold.

Säpo har til TV4 og SVT bekræftet, at der har været en indsats, men ønsker ellers ikke fortælle noget med henvisning til de operationelle aktiviteter.