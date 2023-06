To mænd efterlyses og mistænkes for groft røveri i København

To mænd efterlyses og mistænkes for et groft røveri mod en juvelerforretning på Store Kongensgade i Indre By i København torsdag.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at nogen genkender de mistænkte eller har set deres færden i går.

- Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi håber, at der er borgere, som kan hjælpe os med at finde frem til dem, siger politikommissær Robert Jensen fra Københavns Politi.