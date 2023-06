Politi beder om hjælp efter krænkelse af barn i børnehave

Området er også blevet afsøgt med hundepatruljer, og politiet arbejder på at se videoovervågning igennem.

Torsdag skrev politiet i en pressemeddelelse, at det umiddelbart tydede på, at den unge mand var klatret over hegnet til børnehaven.

Her blottede han sig over for og krænkede et af institutionens børn, lød det torsdag.

I fredagens pressemeddelelse lyder en opfordring til borgerne om at kontakte politiet, hvis man har set noget ved børnehaven torsdag mellem klokken 12 og 13.30 eller hvis man ligger inde med videoovervågning fra Outrup, som politiet ikke har set.