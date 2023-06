Dronningen har hædret østjysk garder med royalt ur

Anton Mondrup Langdahl bestrider funktionen som Post for Gevær.

Han har således ansvaret for at føre garderne rundt på slotspladser, når de skal afløses eller tiltræde.

Post for Gevær har desuden ansvaret for, at reglerne på pladserne bliver overholdt.

- Det er en opgave, garderen tager meget seriøst, og det kan tydeligt mærkes, at han tager ansvar for trivslen på vagtholdet, lyder det.

At være garder hører til familien. Anton Mondrup Langdahls far var således garder i 1989, mens hans storebror var en del af vagtkorpset i 2019.

Det fremgår af indstillingen, at han overvejer at blive selvstændig, når han har aftjent sin værnepligt.

Garderen er færdiguddannet tømrer.