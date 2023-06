SDU kræver mindst karakteren syv i snit for optag på en bachelor

Den indebærer også et krav til studerende på professionsbacheloruddannelser. De skal have et gennemsnit på mindst fem for at blive optaget via kvote 1.

Indtil nu har der været forskellige krav, alt efter hvilken uddannelse der er tale om.

Jens Ringsmose, der er rektor på Syddansk Universitet, siger, at den nye optagelsesmodel skal bidrage til, at færre studerende falder fra, og at færre mistrives.

- Ved at sætte et krav om minimum syv som adgangsgivende karaktergennemsnit sikrer vi, at vi optager de mest kvalificerede studerende.