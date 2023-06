Mand klatrede over hegn til børnehave og krænkede barn

En mand klatrede torsdag over hegnet til Outrup Børnehave på Kløvbakken 70 i Outrup nord for Esbjerg. Her har han ifølge politiets oplysninger blottet sig og krænket et af institutionens børn.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden skete torsdag midt på dagen.

Politiet er ved børnehaven, hvor uniformerede patruljer og hundepatruljer forsøger at finde spor. Desuden prøver man at finde videoovervågning fra området.