Forvaringsdom i sag hvor brødre og mor mishandlede fem kvinder

Den 32-årige er dømt for at have mishandlet den ene kvinde, voldtaget og udøvet vold mod den anden og udøvet vold, psykisk vold og flere voldtægter mod den tredje.

Lillebroren er dømt for at have udsat to tidligere kærester for grov mishandling. Den ene kvinde blev udsat for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, mens den anden kvinde blev udsat for mishandling og psykisk vold.

Brødrenes 55-årige mor blev kendt skyldig i medvirken til mishandling af en af kvinderne. Hun blev imidlertid frifundet for anklager om vold mod en anden af kvinderne.