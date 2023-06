Millioner op i røg: 26-årig mand satte ild til skole og sheltere

Andet tilfælde fandt sted på en nedlagt skole i Obbekær ved Ribe den 3. januar 2022, hvor der blev sat ild i et rum over gymnastiksalen på skolen. Der skete skader for mindst to millioner kroner.

Den 5. januar 2022 blev der sat ild på en lade i Enderupskov ved Gram. Her løb skaderne op i mere end 1,4 millioner kroner.

Foruden ildspåsættelse var manden tiltalt for en del andre lovbrud.

Forholdene tæller blandt andet ulovlig våbenbesiddelse, besiddelse af kokain og indbrudstyveri.

Indbruddet er begået i Skærbæk Gocartcenter i 2021, og manden har desuden stjålet en salonriffel samt transporteret og affyret et oversavet jagtgevær, fandt retten.