Grillbøffer, rosevin og isvafler.

Sommerferien er skudt i gang, og for mange betyder det ekstra kalorier.

Ifølge Martin Kreutzer, ernæringskonsulent på Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet, er sommerferien højsæson for vægtforøgelse. Men vil man undgå at være fem kilo tungere, når ferien er slut, er her nogle råd at hente.