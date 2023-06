Militært træningsfly er styrtet - to er kommet til skade

Et mindre fly er torsdag styrtet ned nær Herrup, der ligger mellem Viborg og Holstebro.

Der er tale om et af Forsvarets træningsfly, oplyser Forsvaret på Twitter torsdag eftermiddag. Her lyder det videre, at to personer er kommet til skade.

Tidligere på dagen kom samme melding fra Midt- og Vestjyllands Politi.