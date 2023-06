Dansk mand sigtes for hvidvask af over en halv milliard

Hun sigtes for forsøg på dokumentfalsk og forsøg på medvirken til dokumentfalsk.

Hun har fyldigt lyst hår, der bølger ned over en beige striktrøje.

Kvinden har været i Danmark i mange år, men er i retten flankeret af en ukrainsk tolk.

Den ene sigtelse om forsøg på dokumentfalsk består i, at hun skulle have bedt en anden kvinde om at underskrive et falsk dokument på vegne af en mand ved at skrive ”noget med N” og derefter ”lave en krusedulle med venstre hånd”.

Krusedullen blev angiveligt sat, hvorefter den lyshårede kvinde skulle have sagt: ”Nu stempler jeg bare oven på den signatur og dækker den lidt. Tak. Måske tjener vi 100.000 euro”.

Et af forholdene om hvidvask beskriver, at den gråhårede mand i perioden mellem 2018 og 2022 som ejer og direktør i et selskab, der arbejdede med agenturhandel med maskiner og teknisk udstyr, hvidvaskede penge via selskabets konti i Jyske Bank og Nordea.

Konkret skulle han, en af de medsigtede kvinder og flere uidentificerede medgerningsmænd have overført beløb, der svarer til knap 119 millioner kroner.

Pengene, som var ført i danske kroner, euro og amerikanske dollar, blev overført til en række virksomheder - ifølge anklagemyndigheden ”for at skjule eller tilsløre midlernes ulovlige oprindelse”.

Hvor pengene stammede fra, fremgår ikke.

Det fremgår af sigtelsen heller ikke, om det er lykkedes politiet at beslaglægge nogle af de mange penge, som angiveligt er blevet hvidvasket.

Den anden kvinde, som er sigtet i sagen, har fået stillet en russisk tolk til rådighed, mens begge mænd taler og forstår dansk uden problemer.

Retsmødet bliver ikke - som normalt - afholdt i Dommervagten, da det ventes at vare hele dagen.

I stedet er et lokale på etagen over blevet udlånt til grundlovsforhøret, som specialanklager Stig Paulsen estimerer, vil tage otte-ti timer. Det blev indledt lidt efter klokken 10.

Det var National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der onsdag gennemførte en koordineret aktion i samarbejde med Københavns Politi, hvor seks personer blev anholdt.

De to, der ikke fremstilles, er en mand og en kvinde. De er blevet løsladt, men de er fortsat sigtet i sagen. Den ene er sigtet for dokumentfalsk, mens den anden er sigtet for medvirken til dokumentfalsk og medvirken til socialt bedrageri.

Dommeren har lukket dørene på anmodning fra anklagemyndigheden af hensyn til den videre efterforskning af sagen. Desuden er der nedlagt navneforbud for alle fire.