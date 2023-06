Flere bander - men aviser bruger ikke flere bandeord end tidligere

Undersøgelsen, som Dansk Sprognævn har lavet, viser i denne omgang ikke, hvorvidt bandeordene indgår i citater eller er journalistens egne ord. For ti år siden viste det, at 80 procent af bandeord var fra kilder.

Mindre brug af bandeord i aviserne kan tyde på, at bandeords kraft er blevet mindre, vurderer Marianne Rathje.

- Det tegner et billede af, at vi nok er bremset op i brugen. Alle andre undersøgelser har vist en stigning og devaluering af bandeord, så der er måske ved at ske et skifte, siger hun.

- Der er nogle generationsforskelle, hvor ældre mener, at bandeord er kraftigere, end de unge gør.

- Men generelt synes både unge og ældre, at bandeord ikke er så kraftige nu, som de har været tidligere. Det kan skyldes, at vi har brugt mange bandeord, og at de på den måde er blevet mindre kraftige, siger hun.