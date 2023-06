Dyrt luksus-ur købt i Kolding for forfalskede pengesedler

Med falske pengesedler blev der købt varer i 7-Eleven-butikker i København, og et armbåndsur af mærket Rolex blev købt til mere end 220.000 kroner i Kolding.

To mænd er sigtet for at have skaffet ikke under 384 forfalskede 1000 kronesedler, og onsdag har en dommer i Københavns Byret fundet grundlag for at varetægtsfængsle dem i fire uger.