09/07/2023 KL. 12:00

For abonnenter

Der er andre måder at brænde kalorier af end i træningscentret

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du en halv time hver dag er fysisk aktiv, så du bliver let forpustet. Men hvad er let forpustet? Se beregninger, der viser alternative veje til at få pulsen op – f.eks. støvsugning, havearbejde og sex.