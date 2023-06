Den tiltalte er opvokset under gode og kærlige forhold med god kontakt til begge sine forældre. Men han havde - og har stadig - det svært ved at begå sig socialt.

I barndommen fik han psykiske problemer og var i en længere periode indlagt.

Han fik antipsykotisk medicin, som virkede, og behandlingen ophørte, da han var i sine tidlige teenageår. Men for nogle år skete der en forværring. Den i dag 23-årige mand fik tanker om, at nogle ville skade ham, og på et tidspunkt begyndte han at gå med kniv for at være klar til at forsvare sig.

Diverse lægenotater beskriver, at han havde hallucinationer, vrangforestillinger og oplevede en frygt for, at andre ville ham det ondt.

I januar sidste år henvendte han sig til en psykiatrisk akutmodtagelse for at få hjælp til de psykotiske symptomer, han udviste. Hans tanker om at ville skade andre var eskaleret, lyder det.

Han kom i ambulant behandling og fik forskellige slags antipsykotisk medicin, og vurderingen var, at han havde en effekt af det. I maj 2022 fortalte han, at tankerne om at slå andre ihjel var nedtonet, men at selvmordstanker fyldte mere.

Den 23-årige blev nedtrappet i dosis, som han fik en ”beskeden” mængde antipsykotisk medicin, inden skyderiet fandt sted i shoppingcentret Field’s på Amager.

Han har ikke før været voldelig over for andre mennesker eller dyr, og han har ikke før gjort noget ulovligt, har han oplyst.

Sagen mod den 23-årige ventes afgjort den 5. juli.