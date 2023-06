Millioner fra kriminalitet skiftede hænder under indkøbscenter

Den seneste dom er anderledes end kurér-sagerne. Ifølge anklageskriftet havde han en mere fremtrædende rolle.

Fra kulissen - eller mere præcist fra parkeringskælderen under indkøbscentret på Amager - skal han have overdraget kontanter i euro, norske, svenske og danske kroner til to rejsende.

Den ene skulle afsted med, hvad der svarer til 1,7 millioner kroner. Den anden fik overdraget godt fire millioner kroner.

Den 48-årige syrer har erkendt at have mødt de to andre, men afviser, at der blev overdraget penge, oplyser Københavns Politi.