Sjællandske kommuner ophæver afbrændingsforbud efter regnskyl

Beredskabschef i Lejre Kommune Frank Praefke beder stadig borgerne om at være varsomme.

- Vi har fulgt situationen dag for dag, og vi vurderer, at det nu er forsvarligt at ophæve afbrændingsforbuddet, siger han.

- Men det er stadig meget tørt i naturen og folks haver, og derfor opfordrer vi til, at man udviser stor forsigtighed.

I begyndelsen af juni nåede DMI’s landsdækkende tørkeindeks op på 10, som er det højeste niveau på skalaen.

Indekset er siden faldet en smule på grund af den stedvise regn den seneste uge. I Lejre Kommune er tørkeindekset nede på 9,4.