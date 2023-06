Jurister: Afgørelse i Højesteret giver medvind til Findsen og Hjort

Højesteret har slået et slag for åbenhed.

Og det kan få betydning for retssagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen, som begge er tiltalt for at lække statshemmeligheder.

Det vurderer to jurister, der har fulgt sagerne tæt.