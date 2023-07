Risikoen for at komme til skade eller miste livet i et trafikuheld har ændret sig markant, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

Fredag var tidligere den suverænt farligste dag i trafikken i løbet af ugen. Her er risikoen for at komme til skade eller miste livet ifølge rapporten faldet med 16 pct., mens der om mandagen har været et fald på 15 pct., sammenlignet med hvordan det så ud i årene 2015-2019.