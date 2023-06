Højesteret åbner dog en kattelem for, at sagen alligevel kan føres bag lukkede døre. Det sker med en bemærkning om, at byretten efter en samlet vurdering på ny afgør, om retsmødet kan holdes for lukkede døre, hvis anklagemyndigheden igen anmoder om dørlukning og i tilstrækkeligt omfang redegør for de skadevirkninger, det vil kunne have, hvis oplysningerne kommer frem i et offentligt retsmøde.

PET har i en redegørelse til Højesteret skrevet, at »sagens behandling i et offentligt retsmøde – henset til oplysningernes karakter – må antages at bringe nogens sikkerhed i fare. Dette vil kunne uddybes i et retsmøde for lukkede døre.«

PET har altså allerede foreslået at uddybe begrundelsen for begæring om lukkede døre ved et lukket retsmøde. Men det har Højesteret altså afvist.

Lars Findsens forsvarer, advokat Lars Kjeldsen, ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Den tidligere PET-agent er tiltalt for at have videregivet fortrolige oplysninger, og det fremgår af et retsdokument, at man ville forsøge at gennemføre sagen som en tilståelsessag.

Da anklagemyndigheden sendte sagen til byretten, bad den om at få lukket dørene, og det er slutningen på den proces, som fandt sted tirsdag med Højesterets afgørelse.

Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er begge tiltalt efter en langt alvorligere bestemmelse i straffeloven, nemlig en sjældent brugt paragraf om læk af statshemmeligheder med en strafferamme på 12 års fængsel. De nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden hemmeligholder, hvad sagerne drejer sig om, men ifølge medierne drejer begge sager sig om den såkaldte FE-sag. Den handler om et samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe oplysninger fra kabler, der går gennem Danmark.

Spørgsmålet om dørlukning eller ej i sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen verserer ved henholdsvis Retten i Lyngby og Østre Landsret.

PET ønsker ikke at udtale sig om afgørelsen i Højesteret.