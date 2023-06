Mand tiltalt for at svindle flere end 500 personer

Blandt andet mener anklagemyndigheden, at manden begik groft bedrageri ved at udgive sig for at være ansat i et rekrutteringsfirma, der tilbød rengøringsjobs, og i den forbindelse franarre borgere deres personlige oplysninger, som siden blev misbrugt til at købe varer over nettet.

Den 30-årige er også tiltalt for flere slags samhandelssvindel. Eksempelvis ved at købe varer over DBA og Facebook Marketplace, hvor han skulle have fremvist falske bankoverførsler og derved fået bærbare computere og smykker udleveret.