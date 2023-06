Forsvarer kræver journalists straf for overgreb nedsat til tre år

Et andet krav for, at der kan blive tale om forvaring, er, hvorvidt man risikerer, at en person begår kriminaliteten igen.

Det mener anklageren, at man gør, hvis man idømmes en tidsbestemt fængselsstraf.

- Tiltalte er uden anger, uden skyldfølelse, og han har ingen empatifølelse for ofrene. Han mener ikke, at han har traumatiseret de her børn. Det er de andre voksne, der har gjort det, siger Jasmin Jensen.

Det er Mette Lorentzen uenig i. Hun siger, at manden godt ved, at han har gjort noget forkert - og at han er klar til at modtage behandling.

- Han er ikke forsøgt behandlet før. Han er åben over for det. Det er alene varetægtsfængslingen, der har gjort, at det ikke er muligt, siger hun.

Hvis retten ikke finder, der er grundlag for forvaring, vil anklageren have idømt manden en straf på mindst seks år.

Da journalisten i november blev idømt en fængselsstraf, stemte halvdelen af personerne i rettens nævningeting for at idømme ham forvaring.

Den anden halvdel stemte for en fængselsstraf.

Når der er stemmelighed, er det den mildeste straf, der gives.

Manden arbejdede som journalist, da han begik overgrebene. Det gjaldt senest på Ekstra Bladet. Her var han ansat, da han i 2021 blev anholdt.