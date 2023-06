Det sker efter massivt pres og begrundes bl.a. med, at afdelingen fortsat er i en ”meget alvorlig situation”, og at det går for langsomt med at genskabe samarbejdet på afdelingen - hospitalsledelsen vil undgå, at sagen får yderligere konsekvenser for ledere, medarbejdere og patienter i afdelingen.

Dermed har sagen kostet yderligere to chefer deres stillinger.

Først blev to hospitalsdirektører på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg og Claus Thomsen, afskediget som konsekvens af, at 306 alvorligt syge kræftpatienter var blevet opereret op til to måneder for sent i forhold til de maksimale ventetider for kræft og flere af dem vildledt om deres muligheder for at blive opereret i udlandet.