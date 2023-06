Dobbelt skybrud er skyllet ind over Odense

Der er målt dobbelt skybrud i Odense mandag eftermiddag. Her er der faldet 34,2 millimeter på 30 minutter i H.C. Andersen Airport i Beldringe.

Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter.

Et skybrud er defineret ved, at der falder 15 millimeter regn eller derover i løbet af 30 minutter. Et dobbelt skybrud er altså over 30 millimeter på en halv time.