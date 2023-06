Syrisk vekselerer hvidvaskede millioner for narkokriminelle

Desuden har politiet set en mand, der er dømt som pengemand i komplekset, ankomme til den syriske mands adresse de 11 gange sidste år.

- Så omtalen af en syrisk vekselerer sammenholdt med observationer i sagen gør, at han bliver dømt, opsummerer Hebsgaard.

Hvad den syriske mand konkret fik for at veksle pengene, ved anklagemyndigheden ikke.

Den 49-årige er dømt næsten i overensstemmelse med anklageskriftet. Der er flere forhold, hvor han var tiltalt for at have omvekslet 750.000 kroner, men her har retten alene fundet, at der var tale om 500.000 kroner per gang.

Desuden er han frifundet for et forhold om at være i besiddelse af 26 forfalskede euro-sedler.

Den syriske mand har anket dommen til landsretten. Han vil frifindes.