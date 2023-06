Hurtigt udfasede F-16-fly åbner for donation til Ukraine

Men beslutningen om at donere flyene til Ukraine kan tages før det, betoner Troels Lund Poulsen til DR.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har længe ført en aktiv kampagne for at få Vesten til at donere kampfly til Ukraine.

Polen er gået forrest med at donere fire MiG-29-kampfly.

Senest har USA givet allierede tilladelse til at donere de amerikansk producerede F-16-fly til Ukraine, skriver DR.

Danmark har 43 F-16-fly, hvoraf 30 er i brug.

Regeringen har talt åbent om muligheden for at donere kampfly til Ukraine, men den endelige beslutning udestår stadig.

Sidste år besluttede Danmark ellers at forlænge F-16-flyene til 2027 for at kunne opretholde et beredskab til at afskrække Rusland. Nu kommer erstatningen tidligere, og det forbedrer muligheden for en donation.