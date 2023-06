Internetproblemer har ramt Telias kunder

Telia-kunder kan søndag morgen opleve, at de ikke kan komme på internettet.

Det oplyser Telias kommunikationschef, Mads Houe, til Ritzau.

- Vi har desværre tekniske problemer. Langt størstedelen af vores kunders internetadgang er påvirket. Det har stået på siden søndag morgen, siger han.

Problemerne gælder både for mobilnetværket og almindeligt internet. Kommunikationschefen oplyser, at der formentlig er tale om et serverproblem. Man kan fortsat sende SMS’er og ringe.