Brandfolk takker for en stille og næsten kedelig sankthansaften

De kommunale brandvæsener melder om en rolig sankthansaften og roser danskerne for at have fulgt restriktionerne omkring afbrænding:

- Vi vil gerne sige tusind tak for hjælpen til borgerne i Danmark, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

- Det har overordnet set været en rigtig stille og rolig - næsten kedelig - sankthansaften. Og når vi keder os, er det godt, fordi så sker der ikke meget i forhold til brand, siger han.