Seks risikerer fængsel og millionbøder for svindel med luksusbiler

Sådan lyder det i et anklageskrift mod seks mænd, som Ritzau har fået aktindsigt i. De er tiltalt for forskellige roller i en sag om hæleri og kloning af biler.

Hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har den omfattende sag været omtalt som Operation Dolly.

Kloning af biler går kort fortalt ud på at få stjålne biler til at se lovlige ud. Det gøres ved at fjerne det oprindelige stelnummer og lave et nyt. Derefter får man en synsmand til at lave en falsk synsrapport.

Over det 92 sider lange anklageskrift beskriver anklagemyndigheden hos NSK, hvordan mændene bar sig ad.