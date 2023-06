Husmor hos IS vil have Højesteret til at mildne straf

Højesteret skal afgøre straffens længde til en kvinde, der var husmor i Islamisk Stat i Syrien.

Kvinden har fået tilladelse til at anke en dom fra Vestre Landsret på fængsel i fire år til landets øverste domstol. Det oplyser Procesbevillingsnævnet fredag.

Da den nu 36-årige kvinde kom hjem til Danmark med sine fem børn, tilstod hun at have fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat.